Con 604 nuovi morti, il totale delle vittime da Coronavirus in Italia sale a 17.127. Ieri, 6 aprile, i nuovi decessi registrati erano stati 636: si registra così una nuova decrescita ( -32 ). Dall’appuntamento quotidiano con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli risultano 880 nuovi positivi (ieri se ne registravano 1.941), che portano il totale dei contagiati testati da tampone a 94.067 pazienti (ieri la cifra era 93.187).

Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 1.555 pazienti, per un totale di 24.392. A questo punto, complessivamente sono 135.586 le persone colpite dal Covid-19 in Italia da inizio epidemia. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 28.718 di cui 3.791 in terapia intensiva. Il numero delle TI è per il quarto giorno consecutivo in negativo: oggi -107. 61.557 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia, contro le 60.313 di ieri.

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione: