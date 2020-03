Nelle ultime ore è stato emanato un decreto da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che prevede un’ulteriore riduzione del trasporto ferroviario e anche una netta riduzione dei traghetti che collegano la Sicilia con la Calabria. In particolare quelli che collegano il Nord e il Sud. Rimangono i servizi minimi essenziali, come i treni da Milano, Venezia, Torino e Roma per città come Reggio Calabria, Lecce e Napoli e viceversa. Ma le corse giornaliere sono nettamente ridotte, per le frecce così come per gli Intercity. Viene anche sospeso il trasporto marittimo dei viaggiatori da e per la Sicilia, fatta eccezione per il trasporto merci e per quattro corse giornaliere dei traghetti da Messina a Villa San Giovanni (e viceversa) tra le 6 e le 21.