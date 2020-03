Nelle ultime ore è deceduta una poliziotta della questura di Caserta a causa del Coronavirus. La donna, di 52 anni, era sposata e aveva una figlia. La 52enne, inoltre, non svolgeva un ruolo operativo in strada e non era a contatto con il pubblico. Dopo il suo ricovero i colleghi di lavoro erano stati messi in quarantena. La notizia è stata diffusa dal sindaco di Caserta, Carlo Marino.