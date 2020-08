I contagi sono aumentati nel nostro paese negli ultimi giorni e ciò potrebbe rimandare sia la riapertura delle scuole sia le elezioni previste il 20 e il 21 settembre, per regionali e referendum. Ospite alla trasmissione RaiTre Agorà, il consulente del governo Walter Ricciardi ha dichiarato: «Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata. Da noi si è rialzata poco. Ma in altri Paesi come la Spagna e la Croazia si è rialzata moltissimo. Ecco, in quei Paesi oggi non si potrebbe votare.

Si potrà votare se tutte le fasce di età, specie quella tra i 20 e i 40 anni, rimodificheranno positivamente i propri comportamenti. Se questo viene fatto, sicuramente si potrà andare a votare e riprendere la scuola. Se invece questo non succede e la circolazione del virus riaumenta, ci troveremo nelle condizioni, come in altri Paesi, in cui queste attività sono messe a rischio.

L’aumento dei casi era prevedibile vedendo le scene di assembramenti ed era prevedibile anche che avvenisse nelle fasce più giovanili che sono quelle che si sono esposte maggiormente al contagio. Abbiamo sempre detto che le discoteche sono un ambiente incompatibile con l’epidemia, perché i giovani vanno ad ammassarsi, e infatti abbiamo visto scene di assembramento e queste scene le paghiamo. Quando la distanza di sicurezza viene abbassata siamo in grado di vedere dopo 7 giorni, 2 settimane, vediamo un aumento dei casi come sta sistematicamente avvenendo»