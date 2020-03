Il rettore dell’Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero, secondo quanto riporta il “Corriere dell’Umbria”, ha interrotto una lezione online della professoressa Maria Chiara Locchi ed ha esortato la popolazione universitaria a tenere duro promettendo una grande festa in rettorato alla fine dell’emergenza sanitaria. Un breve discorso in cui è parso palesemente commosso, fino alle lacrime: «Ci ubriacheremo tutti e pomiceremo stesi sui prati. Ve lo prometto. E ballerò anche io per la prima volta nella mia vita». L’appello video finisce nei social è il rettore si guadagna gli applausi degli studenti e tanti commenti positivi, tra cui «è un signor magnifico rettore, parla con passione al cuore di tutti, solo per questo vale iscriversi all’ateneo di Perugia». CLICCA QUI PER IL VIDEO.