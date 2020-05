Come si legge su “La Sicilia” c’è anche un medico della Clinica del Mediterraneo tra le persone risultate positive al Covid-19 in provincia di Ragusa. E’ il risultato che arriva da alcuni dei tamponi già esitati eseguiti sul personale della struttura privata dopo che era risultato positivo un paziente settantenne che è stato trasferito all’ospedale Maggiore di Modica. La struttura non conferma la notizia che però trova fondamento tra le autorità sanitarie. Si dovrà attendere l’esito del resto dei tamponi per capire se ci sono altri contagi. Non sono più 130 i tamponi disposti ma 290 anche perché il medico ha svolto attività anche fuori dalla clinica e si stanno dunque ricostruendo tutti i suoi contatti e quelli dei suoi familiari, a quanto pare un’ottantina di persone su cui saranno eseguiti i test. Intanto sono stati dimessi due dei tre ricoverati delle case di riposo di Vittoria. Il tampone eseguito, a entrambi, è negativo. Risulta ancora positivo quello del terzo paziente.