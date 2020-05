“Da lunedì entriamo in un periodo in cui la nostra responsabilità individuale dovrà essere ancora maggiore, anche rispetto ai cinquanta lunghi e durissimi giorni di lockdown. E’ stato faticoso e doloroso arrivare fino a qui, inutile negarlo; abbiamo subito pesanti perdite materiali e anche affettive, ma con semplicità e senza inutili protagonismi, abbiamo sempre tenuto dritta la barra della fermezza e del rispetto delle necessità di tutti. Evitare di tornare nell’abisso delle chiusure dipende solo da noi, dalla nostra condotta, rigorosa e avveduta”. Così il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in una lettera-appello alla cittadinanza alla vigilia della cosiddetta “fase 2”.