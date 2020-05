Come si legge sull’edizione odierna de “Il Mattino” Giuseppe Pecoraro, ex capo della procura della Figc, è tornato sulla controversa partita tra Inter e Juventus dell’aprile 2018, finita con la vittoria dei bianconeri decisiva ai fini della vittoria dello Scudetto: “Chiesi all’Aia e poi alla Lega i dialoghi audio-video tra Var e arbitro di quella partita. L’unico episodio in cui non c’è audio registrato era quello tra Orsato e il VAR che aveva portato alla mancata espulsione di Pjanic”.