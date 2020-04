La Guardia di finanza di Ragusa nell’ambito dei controlli per il rispetto delle misure anti Coronavirus ha bloccato a Modica un calabrese latitante e un ragusano che non ha rispettato la quarantena perché rientrato dalla Germania lo scorso 22 marzo. I due uomini si trovavano a bordo di un’auto con targa tedesca quando sono stati fermati. Secondo quanto riporta “fanpage.it”, non avevano autocertificazione né motivo valido per stare in giro. Il primo è stato arrestato: si tratta di Giuseppe C., 52 anni, originario di Cosenza, già noto alle forze dell’ordine per gravi precedenti in materia di traffico di sostanze stupefacenti. Era ricercato da circa tre anni perché deve scontare nove mesi di reclusione per atti persecutori di una sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia. Avrebbe trascorso la sua latitanza tra l’Italia e il Belgio. La persona che era con lui, un 22enne modicano, è stato invece denunciato a piede libero, per violazione alle leggi sanitarie: sarebbe infatti dovuto essere in isolamento volontario presso il proprio domicilio, in quanto rientrato il 22 marzo dalla Germania.