L’emergenza Covid-19 non ha lasciato indifferente neanche l’Asd Troina che sui propri canali social ha lanciato, tramite un video, la campagna di raccolta fondi a favore dell’Oasi. In prima linea per il lancio dell’iniziativa il capitano Saba, che ha invitato tutti a donare un piccolo contributo, dando di fatto avvio alla raccolta: «L’Asd Troina si stringe attorno ai pazienti e agli operatori dell’Oasi. Per questo abbiamo deciso di lanciare una raccolta fondi per aiutare l’istituto. Un piccolo gesto che può fare la differenza. Diamo un calcio al Coronavirus, perché è solo insieme che ce la faremo, tutti uniti. Forza Troina!». Poche parole ma molto significative per il capitano, che a Troina ha trovato la sua seconda casa. Anche la società ha lanciato un messaggio chiaro: «L’Asd Troina lancia una campagna di raccolta fondi in favore dell’Oasi, il polmone della nostra città che sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua storia». Ecco qui di seguito il video in questione.