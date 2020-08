Non si ferma l’emergenza Coronavirus in Italia, i contagi stanno aumentando e adesso il Paese vive l’apprensione di un possibile nuovo lockdown. Secondo quanto riporta “La Repubblica” 5 ragazzi pugliesi di 19 anni ritornati dalla Grecia sono risultati positivi al covid-19, i ragazzi erano partiti per fare la vacanza post-maturità.

I ragazzi sono tornati nella notte tra il 7 e l’8 agosto, uno di loro ha fatto il tampone e lì è arrivata la brutta notizia, la positività al Coronavirus. Dopo anche gli altri ragazzi del gruppo hanno effettuato il tampone e in 5 su 10 sono risultati positivi al virus. Adesso il gruppetto è in isolamento domiciliare e l’Asl sta cercando di rintracciare tutti i contatti avuti dai ragazzi nelle ultime ore.