Secondo un’indiscrezione del tabloid inglese “The Sun” potrebbe seguire la decisione di disputare i match a porte chiuse, per ultima quello tra Barcellona e Napoli, come anche Psg-Borussia Dortmund e Valencia-Atalanta. Si sta valutando la possibilità di giocare senza pubblico anche Bayern Monaco-Chelsea di mercoledì prossimo. In Europa League varrà lo stesso principio per Wolverhampton-Olympiacos, Getafe-Inter, Siviglia-Roma e Manchester United-Lask. In caso di ulteriore diffusione del virus, si andrebbe verso la sospensione delle due competizioni europee.