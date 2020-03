Con la notizia del contagio del Coronavirus COVID-19 ai danni del proprietario dell’Olympiacos, Evangelos Marinakis è emersa la preoccupazione riguardante il club del Pireo. Come riportato da “Tuttomercatoweb”, è stato tuttavia precisato che il numero uno del club non è stato in contatto con i giocatori e lo staff, che ad ogni modo verrà sottoposto a degli accertamenti. L’Olympiacos sarà impegnato domani contro il Wolverhampton a porte chiuse per l’andata dei sedicesimi di Europa League.