Primo caso di positività al Coronavirus alla scuola Marymount international di Roma. Stando a quanto riferito da “Ilfattoquotidiano.it”, si tratta di un ragazzo dell’ultimo anno del liceo, risultato positivo al coronavirus. Questa mattina la preside dell’istituto ha avvertito genitori e docenti ed è scattato il protocollo già previsto per questi casi: tutti gli studenti della classe e gli insegnanti che hanno avuto contatti col ragazzo sono in isolamento domiciliare in attesa di fare i test. La scuola intanto si è organizzata per offrire lezioni online agli studenti interessati, per non farli rimanere indietro con il programma.