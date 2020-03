C’è il primo caso positivo di Coronavirus a Misilmeri (Pa). A comunicarlo il sindaco. Rosalia Stadarelli, nel corso di una diretta su Facebook: «C’è un caso di Covid-19, è stato fatto un tampone a un pensionato che presentava tutti i sintomi da coronavirus: febbre alta, tosse e stanchezza – afferma il sindaco – la famiglia è stata posta in quarantena. La figlia di quest’uomo, attualmente ricoverato in ospedale, è tornata dall’estero e poi sono scattate le prescrizioni del governo. Stiamo cercando di farle fare il tampone, lo riteniamo doveroso. Forse sarà fatto domani. Al momento non aspettiamo nessun altro esito».