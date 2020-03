Si moltiplicano i gesti di solidarietà da parte delle grosse aziende italiane protagoniste dell’emergenza coronavirus. Il gruppo Caronte & Tourist ha donato 500 mila euro al Dipartimento della Protezione Civile. Ecco il comunicato da parte dell’azienda:

“Anche noi di Caronte & Tourist viviamo, da questa nostra complicata e accidentata prima linea, i disagi e i terribili contraccolpi di una emergenza tra le più gravi e preoccupanti del dopoguerra. Proprio per questo intendiamo offrire un contributo oltre il nostro lavoro e il nostro impegno quotidiano in mare”. Lo ha detto Olga Mondello Franza, presidente del Gruppo Caronte & Tourist, annunciando la donazione di 500 mila euro al Dipartimento della Protezione Civile. “Una iniziativa perfettamente iscritta – secondo l’ad del Gruppo, Lorenzo Matacena – “nel solco dell’impegno sociale e nel territorio che la Compagnia non ha mai rinunciato a declinare”.