Come riporta “La Nazione”, ad Altopascio, in provincia di Lucca, un intero isolato è finito in subbuglio, con diversi condomini “costretti” dalle loro mogli a chiamare i carabinieri. Il motivo è legato a due donne intente a prendere il sole sul balcone completamente nude. Le due donne, abitando ai piani più alti, devono aver pensato di non essere scorte dai vicini. Per questo, dopo una tintarella in bikini, hanno deciso di spogliarsi. Inutile dire che qualche vicino, invece, se n’è accorto. E a seguire le relative consorti, le quali hanno dato il via a proteste e confusione nel quartiere. L’allarme ai carabinieri è stato dato dai residenti nell’edificio di fronte. All’arrivo della pattuglia, le “nudiste” erano sparite. Dopodiché la tranquillità è stata ristabilita, senza denunce.