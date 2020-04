Massimo Giletti, conduttore di “Non è l’Arena”, durante la puntata di domenica 19 aprile, in merito alla questione legata alla Fase 2 ha perso la pazienza sfogandosi e dichiarando: «Non si capisce un bel ca***”, esordisce in riferimento al decreto emanato dal governo: «Io l’ho letto le prime otto righe sono incomprensibili, ci vorrebbe uno a interpretare cosa c’è scritto». Ma per Giletti non finisce qui: «Questo Paese o mette una democrazia diretta, semplice, facile da comprendere o è morto». Il giornalista prende di mira la burocrazia tutta italiana, senza perdere di vista il vero argomento: il Coronavirus e l’emergenza che l’Italia deve affrontare: «Se voi leggete questo decreto vi mettete le mani nei capelli, perché non si capisce un bel ca***».