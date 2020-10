“Mai come quest’anno per le categorie a rischio immunizzarsi contro il virus influenzale è fondamentale perché, vaccinandosi contro l’influenza, si evita la possibilità di generare confusione con il Covid-19 visto che i sintomi sono sovrapponibili”.

Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi, in occasione della ripartenza dei servizi del portale www.osservatorioinfluenza.it che, in questo particolare momento storico, non potranno non considerare l’emergenza Covid-19.





Quest’anno, il portale non si porrà infatti solo come punto di riferimento sul tema dell’influenza e della vaccinazione, ma anche sull’andamento del coronavirus e delle patologie parainfluenzali offrendo a cadenza quindicinale dei momenti di aggiornamento.

“Fondamentale – aggiunge Pregliasco – è anche vaccinare i bambini, il cui sistema immunitario è più vulnerabile, in modo tale da non confondere i sintomi e non correre negli ospedali temendo che sia di peggio. Quest’anno nella fascia della fragilità sono infatti compresi anche i bambini e ed è stata abbassata a 60 anni l’età di coloro che rientrano nelle categorie per le quali il vaccino è raccomandato e gratuito”.