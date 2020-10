Intervistato da “TMW” l’operatore di mercato Beppe Accardi si è espresso in merito al Palermo e a questo avvio di campionato non proprio perfetto: «Oggi il Palermo paga le normali pressioni. Quando racconti favole poi devi fare i conti con la realtà e una città così importante alle prime difficoltà ti presenta il conto. La città deve avere pazienza e stare serena, altrimenti – e parlo da tifoso – ci aspetta un campionato al sapore di una via crucis».