Un trentasettenne ha raccontato di essere stato il giorno prima dell’arrivo in ospedale al parco acquatico ‘Miami Beach’ di Borgo Piave, in provincia di Latina, un luogo estremamente frequentato soprattutto dalle famiglie. L’Asl di riferimento ha fatto partire subito l’indagine epidemiologica, disposto la sanificazione della struttura e i tamponi per tutti i dipendenti dell’acquapark. Al momento, come riporta “Teleclubitalia.it”, la circostanza non desta particolare preoccupazione soprattutto perché il racconto del 37enne, già noto alle forze dell’ordine, rimane tutto da chiarire. Non è infatti escluso che potrebbe aver mentito, tirando in ballo una sua visita all’acquapark, per non raccontare i suoi ultimi spostamenti alle forze dell’ordine. Secondo i titolari dell’acquapark, che hanno messo a disposizione i loro registri, l’uomo non si è mai recato nella struttura e ora stanno valutando di denunciarlo. L’Asl intanto continua l’indagine epidemiologica per stabilire altri eventuali contatti dell’uomo, mentre il ‘Miami Beach’ rimane aperto.