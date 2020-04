.Ennesimo caso di persona positiva al coronavirus che esce di casa nonostante i divieti. Come racconta “Teleclubitalia” è successo martedì pomeriggio, a Castelvetro, in provincia di Modena. Un uomo di 54 anni, con tutti i sintomi del coronavirus (febbre e tosse) ha deciso di uscire dalla sua abitazione per andare a fare una passeggiata a parco, dove tra l’altro c’erano altre persone. Gli agenti della polizia locale hanno notato l’uomo e lo hanno fermato per identificarlo. Il 54enne, oltre a non giustificare la sua presenza fuori di casa, è risultato tra le persone che dovevano stare in regime di quarantena domiciliare perché risultato positivo al Coronavirus. L’uomo è stato riportato a casa e ora sarà pesantemente sanzionato e denunciato.