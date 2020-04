Attraverso la propria pagina Facebook la protezione civile ha riportato che è in partenza verso le regioni del nord una task force di medici. Ecco il post:

“È in partenza il secondo nucleo di medici della taskforce per il Coronavirus. 76 dottori che andranno a supportare le strutture sanitarie di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Trento e Valle d’Aosta. Il Capo Dipartimento Borrelli li ha incontrati prima della partenza ringraziandoli per la straordinaria generosità e la professionalità dimostrate”.