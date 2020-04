Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, è morta a Catania una 50enne messinese di Pagliara, ricoverata all’ospedale Cannizzaro e da tempo in dialisi, in attesa di un intervento di reni. Il sindaco di Pagliara (Me), Sebastiano Antonio Gugliotta, ha espresso «il più profondo rammarico suo e di tutta la comunità per la prematura scomparsa della donna».