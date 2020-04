Secondo quanto evidenzia il “Giornale di Sicilia”, ieri mattina, il Gruppo CDS ha consegnato al sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, 500 buoni spesa del valore di 20 euro ciascuno, per sostenere le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. I buoni, che verranno utilizzati nell’ambito della Campagna di aiuti messa in campo dalla protezione civile, potranno essere utilizzati nella sede del Supermercato il Centesimo. Il sindaco Salvatore Quinci, a seguito dell’incontro al Palazzo comunale con il responsabile del Gruppo CDS Marco Licari e l’ingegnere Anna Giordano, ha ringraziato la società per la pingue offerta verso i bisognosi della città. Nell’ottica dello spirito di collaborazione tra tutte le forze sociali, economiche e politiche, dopo settimane di lavoro è andata in porto la grande iniziativa di solidarietà destinata a tutte le famiglie mazaresi in difficoltà a causa del coronavirus. Grazie alla sensibilità di TavolaBlu e MirabileTrasporti che hanno raccolto l’appello del consigliere della Lega, Giorgio Randazzo, sono arrivati in città due TIR pieni di generi alimentari che verranno donati alla ProtezioneCivile e alla Caritas di Mazara del Vallo. Oltre 9950 confezioni di beni alimentari per un totale di circa 15mila chili sono state donate da aziende alimentari di tutta Italia, raccogliendo l’appello per i più bisognosi.