Follia in Portogallo. In un bar di Aveiro, una cittadina a sud di Porto, appena una quindicina di giorni fa è stato organizzato un “Corona Party” con tanto di drink, mascherine e finti malati. A riportarlo è “Il Messaggero”. Le foto dei party brandizzati Covid-19 scorrono a decine sulla pagina facebook del locale, l’Esplanada bar 75. Su ognuna di esse, in basso a destra, c’è il logo per non sbagliarsi: «Corona Party». Si susseguono volti sorridenti e brindisi con mascherina. Appena si clicca, adesso, l’immagine si oscura e compare l’avviso: «Questa foto presenta contenuti che esprimono crudeltà e insensibilità». Frutto della valanga di segnalazioni arrivate al social di Mark Zuckerberg da decine di utenti indignati dalla festa andata in scena mentre in Italia si contavano 233 morti e oltre 5.000 positivi. Era il 7 marzo 2020 e le foto sono state caricate su Facebook almeno fino al 10 del mese, quando in Italia le scuole erano già chiuse, si stava per decretare il lockdown e la Spagna si apprestava a fare lo stesso.