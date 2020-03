Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha affrontato il tema inerente alle gravi difficoltà per l’avvio della stagione 2020/21: «Il coronavirus è l’occasione per il calcio italiano per ragionare a sistema e ripensare questa disciplina nel profondo – dichiara Ghirelli -, come farla tornare ad essere uno strumento sociale utile alla collettività, come ripensare l’esperienza dello stadio e dei tifosi una volta che la crisi sarà terminata». Il Presidente della terza serie italiana, ha consegnato alla FIGC lo studio condotto da PwC TLS sull’impatto potenziale che il virus avrà sulla Serie C. Si parla di cifre importanti, sia per la stagione corrente che per la prossima: da un valore minimo di circa 20 milioni di euro a un massimo di circa 84 milioni.