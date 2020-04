In questi le uscite di casa sono permesse solo in casi di estrema necessità. Proprio per questo motivo nella giornata di ieri, venerdì 17 aprile, una famiglia stava tornando in casa dopo che la figlia, malata di leucemia, aveva avuto una vista di controllo (clicca qui). Il padre, Alessandro Grippa, si era sfogato per l’accaduto e gli sono arrivati tanti messaggi di solidarietà. Nella giornata di oggi, scrive “IlTirreno.it”, è arrivata una buona notizia perché la multa è stata annullata. Ad annunciarlo è lo stesso Grippa tramite il proprio profilo Facebook dove scrive: “Buongiorno! Un abbraccio virtuale a tutti i nostri sostenitori, ancora una volta nel momento del bisogno gli italiani dimostrano di avere un cuore grande come una casa: non vi dico la valanga di messaggi su Messenger ieri dalle 12 fino alle 21, poi alle fine ho spento il telefono, ero cotto”. In basso il post pubblicato dal signor Grippa: