Il 3 maggio si avvicina e il Governo italiano sta programmando le riaperture, ma dovrà farlo in maniera graduale per non rischiare una ricaduta di contagi da Covid–19. Molti governatori di Regioni vorrebbero attuare le loro misure. Tra questi anche Jole Santelli governatrice della Calabria che, intervistata da “La Repubblica”, ha dichiarato: “I nostri confini sono chiusi dal 7 marzo, ancora prima che lo facesse il governo, perché abbiamo cercato di evitare l’esodo dei fuorisede e le cose non sono cambiate, perciò qui è ancora tutto blindato”. La governatrice assicura che in Calabria si procederà per gradi: “Per il futuro valuteremo in base ai dati. Procederemo con gradualità, non possiamo correre rischi”. Saranno anche consentite alcune attività: “Saranno consentite alcune attività come la manutenzione degli stabilimenti balneari, l’apertura dei laboratori di pasticceria nei giorni festivi, che qui avevamo deciso di vietare, e ci si potrà spostare dal proprio Comune per lavorare negli orti”.