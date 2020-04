Brescello. Coppia di fidanzati positivi al coronavirus esce in strada. I carabinieri li scoprono e li denunciano per epidemia colposa e inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione.

Nei guai sono finiti un uomo di 47 anni e una donna di 41. I due, presumibilmente fidanzati, sono usciti di casa senza indossare dispositivi di sicurezza per raggiungere altre tredici persone, tutti amici o conoscenti, di età ricompresa tra i 37 e 8 74 anni. La coppia non avrebbe riferito agli altri della loro positività, col rischio così di estendere il contagio. Per i tredici sorpresi in strada, invece, è scattata la sanzione amministrativa per la violazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri sulle restrizioni degli spostamenti, se non adeguatamente giustificati. Sono stati i carabinieri di Brescello ad intervenire per il controllo e i successivi provvedimenti. Già nei giorni scorsi, sempre a Brescello, era stata fermata una donna che passeggiava da sola pur dovendo essere in quarantena.