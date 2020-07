Come si legge su “Gds.it” mentre si allentano le misure sul distanziamento nei mezzi di trasporto in Sicilia, aumentano i controlli nei porti. Lo dimostra il caos questa mattina, all’alba in via Crispi a Palermo. Il traffico ha richiesto l’intervento dei vigili urbani, che hanno presto ripristinato l’ordine.