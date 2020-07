Come si legge su “Il Tempo” non sarà Micky Arison il prossimo presidente della Roma. L’americano, proprietario dei Miami Heat, accostato ieri al club giallorosso come possibile acquirente, nega questa possibilità: «Non ho alcun interesse nel comprare un club di calcio. Le voci sulla Roma? Non so di che cosa parliate, non c’è nulla»