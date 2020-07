Intervenuto ai microfoni di “Unicasport” l’amministratore unico del Catania, Gianluca Astorina, si è espresso in merito all’attuale situazione in casa Catania legata anche agli stipendi: «Pagheremo prima del 15 luglio con risorse solo ed esclusivamente del Calcio Catania. Altro non posso dire, perché non bisogna creare più confusione di quella che già c’è stata, è una situazione delicata».