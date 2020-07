Il Palermo è alla ricerca di rinforzi adatti per il prossimo campionato di Serie C. L’attacco è il reparto da rifare visto l’addio di Ricciardo e Sforzini, per questo i profili vagliati sono tanti, alcuni di questi hanno notevole esperienza nella terza serie, oltre che un buon numero di gol siglati. L’incertezza, comunque, è ancora tanta visto che alcuni campionati sono in corso. Nelle ultime ore, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club di viale del Fante ha chiesto informazioni riguardanti l’attaccante classe ’90 del Cesena Salvatore Caturano.

L’attaccante, che lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie C girone A con la maglia della Virtus Entella, conosce il girone Sud avendolo disputato e vinto con il Lecce, dove ha giocato per tre stagioni. Questa stagione per lui era partita con la maglia della Virtus Entella, ma il poco spazio a disposizione l’ha fatto optare per il ritorno in Serie C, in particolare al Cesena dove in 5 gare ha trovato la via del gol per ben tre volte.

Al momento, sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, quello del Palermo è soltanto un sondaggio ma il profilo si sta valutando con attenzione vista l’esperienza del giocatore, anche in Serie B seppure con poca fortuna, e il contratto scaduto il 30 giugno.