Intervenuto nel post-gara di Frosinone-Spezia, l’ex rosanero Alessandro Salvi si è espresso in merito alla vittoria dei ciociari: «Questa vittoria è fondamentale perché ci da grande autostima per la prossima partita che sarà molto difficile ad Empoli. Se sono stato il migliore in campo è anche perché i miei compagni mi hanno aiutato. Al di là della prestazione singola erano importanti i tre punti e sono molto contento»