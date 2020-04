Come si legge su “FanPage.it” non si ferma la catena dei contagi tra Napoli e Pozzuoli nelle strutture ospedaliere. La paziente erroneamente negativa al test rapido effettuato all’ospedale Santa Maria delle Grazie è stata trasferita all’ospedale del Mare, a Ponticelli. Lì avrebbe contagiato altri 4 infermieri. E altri sono in attesa di un tampone.