Come si legge su “SkyTg24” cresce ancora il numero dei decessi tra gli operatori sanitari da quando è iniziata la pandemia di coronavirus. Altri 5 medici sono morti portando il totale a quota 121. L’ultima vittima è un chirurgo del Policlinico Sassarese, deceduto nel reparto di Terapia intensiva di Sassari. Da quanto era emerso al momento del ricovero, aveva contratto il virus mentre eseguiva un intervento chirurgico su un paziente poi risultato positivo. Al bilancio oggi si erano aggiunti anche due medici di famiglia, un odontoiatra, e un medico Serd. La lista della Fnmoceo include medici in attività, pensionati e medici pensionati richiamati in attività o comunque impegnati nell’emergenza.