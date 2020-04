Non solo è diventato un personaggio sui social, adesso il pensionato dello Sperone vende le interviste tramite un’agente. Proprio come venuto fuori durante il programma “La Zanzara” in cui lo stesso protagonista, il pensionato Giuseppe Spagnolo che ha riposto così alla chiamata dei due conduttori: “Con me da oggi non si può più parlare. Lei con me non deve parlare, se vuole le do un numero. Non le posso rispondere, da oggi. Manco un secondo, ho dato i miei diritti di immagine e non posso parlare più con nessuno. Ho un agente, Toba Service, se vuole il numero…”, ha detto ieri a La Zanzara su Radio24. “Ma scusi lei fa una grigliata sui tetti e poi si prende un agente?” ha risposto il conduttore Parenzo. “Allora metto giù, lo volete il numero del mio agente o no?”. La quota per ogni intervista è di 1.500: “Così mi pago la multa per aver grigliato sul tetto”.