Come riportato da “Il Messaggero” il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina ha fatto sapere quella che sarà la fase 2 a scuola. Orari scaglionati d’ingresso all’interno dei singoli istituti. Contingentamento nel numero degli allievi di una stessa classe. Doppi turni e distanza di almeno un metro tra i banchi. La fase 2 per la scuola non inizierà prima di settembre. Oltre a Lucia Azzolina, ne sono convinti anche in Campidoglio, dove hanno la competenza diretta soltanto su asili nidi e scuola dell’infanzia comunale. Ma stanno preparando una serie di regole per rimodulare gli accessi anche negli altri istituti: primarie, secondarie e superiori, dove l’ultima parola (non soltanto sugli orari) è del governo.