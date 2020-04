Come si legge su “AlfredoPedullà.com” in attesa di capire ancora quale sarà il destino della Scottish Premiership, tutto il calcio scozzese si ferma definitivamente. Infatti, grazie al voto decisivo del Dundee United, i 42 club della Lega scozzese hanno votato per ritenere conclusi Championship, League One e League Two. La mozione è stata approvata con l’81% dei voti e, ora, la Federazione dovrà decidere come organizzare promozioni e retrocessioni. L’idea sarebbe quella di una Premiership con più squadre e allungata. La Championship è stata vinta dal Dundee United, mentre Raith Rovers e Cove Rangers si sono aggiudicati rispettivamente League One e League Two.