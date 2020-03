Papa Francesco è tornato a parlare della pandemia di Coronavirus nel corso dell’Angelus di oggi, domenica 29 marzo. “Il mio pensiero va in modo speciale a tutte le persone che patiscono la vulnerabilità per essere costrette a vivere in gruppo come nel caso delle case di riposo o caserme. In modo speciale vorrei menzionare le persone nelle carceri”, ha detto Bergoglio, aggiungendo di “aver letto un appunto della Commissione dei diritti umani che parla del problema delle carceri sovraffollate che con il Covid-19 potrebbero diventare una tragedia”.