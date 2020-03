La società, come riportato da “Tgcom24”, ha fatto una donazione di oltre 10 milioni di euro in prodotti dei marchi P&G per la salute e l’igiene per tutte le persone che lavorano nelle zone colpite e alle famiglie più bisognose. Mentre ha fatto una donazione di 1 milione di euro alla Federazione Internazionale della Croce Rossa per supportare i servizi sanitari e di assistenza.