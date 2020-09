Momenti di tensione questa mattina in via Tiro a Segno a Palermo dove, come riporta in una nota “Gds.it”, un senzatetto, che aveva lasciato la Missione Speranza e Carità prima che fosse dichiarata “zona rossa”, ha chiesto di potervi rientrare.

Ma nella struttura, a parte gli operatori sanitari, non può accedere o uscire nessuno. L’uomo, infuriato, ha provato ad entrare e per fermarlo è dovuta intervenire la polizia.