Tre dipendenti positivi al Covid e altri due casi sospetti. Si allargano i contagi al Tribunale di Palermo.

In particolare, all’Ufficio notificazioni, esecuzioni e proteste della Corte di Appello. Il 20 settembre, come riporta “Livesicilia.it”, un ufficiale giudiziario è stato ricoverato in ospedale. All’indomani e risultato positivo al Covid un assistente giudiziario, infine è emerso il contagio di un terzo dipendente. Molti dei loro colleghi sono stati messi in quarantena