Paura al carcere Ucciardone di Palermo. Secondo quanto riporta “Palermotoday.it”, una guardia penitenziaria in servizio è risultata positiva al Coronavirus.

Si tratta di un agente che lavora in una sezione in cui si trovano circa 90 detenuti. L’uomo è stato individuato attraverso l’indagine epidemiologica dell’Azienda sanitaria provinciale poiché entrato in contatto con uno dei venti colleghi già risultati positivi nei giorni scorsi del Nucleo traduzioni che fa base al Pagliarelli. «Sono in corso gli accertamenti ma i primi 50 tamponi sono già risultati negativi – spiega il diretto del carcere Giovanna Re -. Attendiamo l’esito di altri 50. Il nostro agente per fortuna sta bene. I detenuti e i loro familiari non devono preoccuparsi di alcunché perché è stata fatta, come previsto dai protocolli sanitari, la sanificazione degli ambienti interessati. Bisognerà solo continuare ad adottare a scopo precauzionale misure quali il distanziamento, l’utilizzo delle mascherine e la costante igienizzazione”.“