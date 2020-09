Subito dopo il sorteggio dei calendari del girone C di Lega Pro 2020/2021, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni il direttore sportivo del Teramo, Sandro Federico, che ospiterà il Palermo nella prima giornata di campionato, presumibilmente domenica 27 settembre.

Queste alcune delle sue parole: Prima giornata subito sfida col Palermo in casa, quali sono le sue sensazioni? «Sicuramente siamo affascinati dall’idea di partire subito forti con una squadra con questo blasone e questo fascino, senza dimenticarsi che subito dopo affrontiamo il Bari. Sembra davvero di stare in in Serie A, affronteremo il Palermo, a viso aperto e con grande emozione».