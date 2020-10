L’emergenza Coronavirus continua in Sicilia, in particolare a Palermo dove è risultata positiva una studentessa del liceo Danilo Dolci. Fortunatamente la ragazza non va a scuola dal 18 settembre, da quando il padre ha mostrato sintomi compatibili al Coronavirus. Secondo quanto riporta ” La Repubblica” ciò nonostante il dirigente scolastico del Liceo ha fatto partire il protocollo per il contenimento del contagio. L’Asp ha rintracciato i contatti avuti dalla studentessa, ma nessuno dei compagni ha visto la ragazza. Quindi niente quarantena per la classe, resta sicuramente il comportamento virtuoso della famiglia che non ha mandato la ragazza a scuola.