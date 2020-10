«Da quanto sto leggendo io credo che l’Avellino, per i nomi fatti, dopo il Bari, sia la seconda più forte del girone. Ha un attacco di tutto rispetto, Santaniello, Maniero, Bernardotto, insomma, io reputo che l’Avellino abbia una squadra all’altezza e che parta avanti alla Ternana, al Palermo, al Catanzaro e a tante altre squadre». Queste le parole dell’allenatore del Bisceglie, Giovanni Bucaro, rilasciate ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” in merito al girone C di Lega Pro.

Bucaro ha continuato dicendo: «Siamo contenti che la Covisoc abbia dato l’ok all’iscrizione. Credo che dovremmo giocare dall’11 ottobre e quindi salteremo sia questa domenica, che poi l’infrasettimanale con l’Avellino del 7 ottobre. Stiamo costruendo una squadra molto giovane, che si basa sugli under e sulla norma del minutaggio per raccogliere un pò di fondi. Ovviamente sarà un campionato di sofferenza e ci stiamo attrezzando, stiamo lavorando per costruire una squadra competitiva e all’altezza della situazione».