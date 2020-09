Preoccupano i focolai di Coronavirus scoppiati a Palermo. Al carcere Pagliarelli, secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, le persone contagiate sono adesso 24, tutte asintomatiche, 23 agenti e un impiegato di un ufficio.

Si aggrava notevolmente anche il bilancio dei contagiati tra gli ospiti della missione Speranza e Carità di Biagio Conte: sono 25 e i volontari della struttura hanno lanciato su Facebook un appello e una richiesta di aiuto: “Viviamo una grandissima difficoltà e chiediamo a tutti – dicono i volontari della struttura – soprattutto a chi ha dei compiti di responsabilità sanitaria, politica e istituzionale di aiutare la Missione. Non abbiamo i mezzi nè le forze per organizzare un impegno così gravoso per la messa in quarantena e la cura di un numero elevato di persone”.