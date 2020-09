Ieri pomeriggio, il direttore generale dell’Acr Messina, Gianni, ha rassegnato le dimissioni.

Secondo quanto riporta “Ilcalcio24ore.it”, in una dichiarazione rilasciata a caldo il dirigente avrebbe motivato la sua decisione dando la colpa a Sciotto. Ma la sua dichiarazione in verita’ coprirebbe quella che potrebbe essere una realta’ diversa. Secondo quanto si legge, il direttore generale avrebbe chiesto la delega di firma per quanto riguarda i trasferimenti dei giocatori e avrebbe voluto una parte attiva nel calciomercato. La proposta non sarebbe stata accettata dai soci di Sciotto che si occupano della parte sportiva, e cio’ avrebbe causato le dimissioni irrevocabili del dirigente che non vuole lavorare piu’ con Fabiani e i soci di Sciotto. Oltre questo sempre secondo quanto riporta il portale online, i soci Del Regno e Bove sono pronti a fare un’offerta per il 100% delle quote. Dietro questa loro decisione si dice che ci sia Lotito, presidente della Lazio e propietario della Salernitana.